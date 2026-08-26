Два беспилотника нашли на пляжах Болгарии
На пляже Кабакум недалеко от Варны был найден беспилотник. Взрывчаткой он не оснащен, но в качестве меры предосторожности район оцепили, сообщает болгарское агентство Novinite. На другом пляже были обнаружены обломки еще одного дрона.
По данным агентства, первый БПЛА нашли местные жители. Его планируют отвезти на военно-морскую базу в Варне. Специалисты ВМС уже осмотрели устройство, длина которого составляет около 2 м, а ширина — почти 1,5 м. В МВД Болгарии заявили, что части второго дрона обнаружили на пляже в Паша-Дере, их намерены вывезти для проведения экспертизы. Власти пока не установили, связаны ли между собой найденные беспилотники и кому они могли принадлежать.
8 августа возле Трансбалканского газопровода в Болгарии взорвался беспилотник, попавший в страну из соседней Румынии. Никто не пострадал. Минобороны Болгарии заявило, что упавший дрон был украинским. МИД Болгарии вызвал посла Украины. 14 августа на пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон.
8 августа 2026 года МИД Болгарии вызвал посла Украины из-за инцидента с беспилотником, который проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии. Тогда дрон взорвался в километре от болгарской компрессорной станции, а Минобороны Болгарии предположило, что это был дрон-приманка «Майя», применяемый вооруженными силами Украины. Власти Болгарии не сочли тот инцидент преднамеренным.
Подобные инциденты происходили и в соседних странах: 24 августа 2026 года в уезде Вранча на востоке Румынии обнаружили обломки беспилотника, не несшего взрывчатки, а 20 августа 2026 года в Молдавии, в километре от границы с Украиной, пограничники также нашли обломки дрона. В ноябре 2025 года Минобороны Молдавии сообщало о шести неопознанных беспилотниках, незаконно пересекших воздушную границу.