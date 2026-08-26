Два беспилотника нашли на пляжах Болгарии

На пляже Кабакум недалеко от Варны был найден беспилотник. Взрывчаткой он не оснащен, но в качестве меры предосторожности район оцепили, сообщает болгарское агентство Novinite. На другом пляже были обнаружены обломки еще одного дрона.

По данным агентства, первый БПЛА нашли местные жители. Его планируют отвезти на военно-морскую базу в Варне. Специалисты ВМС уже осмотрели устройство, длина которого составляет около 2 м, а ширина — почти 1,5 м. В МВД Болгарии заявили, что части второго дрона обнаружили на пляже в Паша-Дере, их намерены вывезти для проведения экспертизы. Власти пока не установили, связаны ли между собой найденные беспилотники и кому они могли принадлежать.

8 августа возле Трансбалканского газопровода в Болгарии взорвался беспилотник, попавший в страну из соседней Румынии. Никто не пострадал. Минобороны Болгарии заявило, что упавший дрон был украинским. МИД Болгарии вызвал посла Украины. 14 августа на пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон.