Минобороны Болгарии: упавший в стране дрон был украинским

Министерство обороны Болгарии сообщило, что беспилотник, взорвавшийся на территории страны 8 августа, вероятно, был дроном-приманкой «Майя». Такими пользуются Вооруженными силами Украины. Об этом БНР сообщает со ссылкой на заявление болгарского оборонного ведомства.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее сообщил, что инцидент произошел утром, когда дрон проник в воздушное пространство республики со стороны Румынии. Летательный аппарат взорвался примерно в одном километре от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе и в 200 метрах от румынской компрессорной станции, рядом с бывшим пограничным переходом «Кардам». Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, на месте работали спецслужбы.

В Министерстве обороны Болгарии подчеркивают, что на текущий момент нет доказательств умышленных действий, связанных с этим инцидентом.