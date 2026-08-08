Минобороны Болгарии: упавший в стране дрон был украинским
Министерство обороны Болгарии сообщило, что беспилотник, взорвавшийся на территории страны 8 августа, вероятно, был дроном-приманкой «Майя». Такими пользуются Вооруженными силами Украины. Об этом БНР сообщает со ссылкой на заявление болгарского оборонного ведомства.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее сообщил, что инцидент произошел утром, когда дрон проник в воздушное пространство республики со стороны Румынии. Летательный аппарат взорвался примерно в одном километре от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе и в 200 метрах от румынской компрессорной станции, рядом с бывшим пограничным переходом «Кардам». Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, на месте работали спецслужбы.
В Министерстве обороны Болгарии подчеркивают, что на текущий момент нет доказательств умышленных действий, связанных с этим инцидентом.
Инцидент с дроном возле Трансбалканского газопровода в Болгарии 8 августа 2026 года произошел на фоне серии падений беспилотников в соседней Румынии. Так, 2 августа 2026 года Минобороны Румынии сообщило о падении обломков БПЛА у границы с Украиной, причем воздушная цель находилась в небе над Румынией около 20 минут и была сбита украинскими силами. Еще ранее, 5 июня 2026 года, в румынском порту Констанцы взорвался морской дрон, и Украина признала принадлежность аппарата, пояснив, что он сбился с курса под воздействием средств РЭБ.
Политические деятели Болгарии ранее высказывали различные позиции по поводу поставок оружия Украине. В январе 2023 года президент Болгарии Румен Радев заявлял, что страна не должна поставлять вооружения Украине, поскольку это приведет к эскалации конфликта. Однако в марте 2023 года сообщалось, что Болгария за два года направила Украине вооружение общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны.