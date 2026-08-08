МИД Болгарии вызвал посла Украины из-за инцидента с дроном

Глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова вызвала посла Украины Олесю Илащук по поводу инцидента с беспилотником. Встреча назначена на 10 августа, сообщает агентство БТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук

Фото: bulgaria.mfa.gov Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук

Фото: bulgaria.mfa.gov

Беспилотник проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии утром 8 августа. Дрон взорвался в одном километре от болгарской компрессорной станции. В Минобороны Болгарии предполагают, что БПЛА был дроном-приманкой «Майя», который применяют вооруженные силы Украины.

В Минобороны Болгарии заявили, что не считают инцидент преднамеренным. В районе падения беспилотника продолжают работать следователи.