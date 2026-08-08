Беспилотник из Румынии взорвался возле газопровода в Болгарии

Беспилотник, попавший в Болгарию из соседней Румынии, взорвался возле Трансбалканского газопровода. Об инциденте сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Кто мог запустить дрон, пока неизвестно.

По словам премьера, БПЛА взорвался «в непосредственной близости» от пограничного перехода с Румынией и в 1000 м от компрессорной станции газопровода. «Жертв нет»,— уточнил господин Радев в видеоролике, опубликованном правительством в соцсетях (цитата по AFP).

2 августа Минобороны Румынии сообщило о падении БПЛА у границы с Украиной. Фрагменты беспилотника обнаружили на сельскохозяйственном участке в населенном пункте Периправа. Пострадавших и повреждений на земле не было. Румынские власти до того говорили о причастности России к залетам беспилотных летательных аппаратов в приграничные районы страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».