Беспилотник из Румынии взорвался возле газопровода в Болгарии
Беспилотник, попавший в Болгарию из соседней Румынии, взорвался возле Трансбалканского газопровода. Об инциденте сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Кто мог запустить дрон, пока неизвестно.
По словам премьера, БПЛА взорвался «в непосредственной близости» от пограничного перехода с Румынией и в 1000 м от компрессорной станции газопровода. «Жертв нет»,— уточнил господин Радев в видеоролике, опубликованном правительством в соцсетях (цитата по AFP).
2 августа Минобороны Румынии сообщило о падении БПЛА у границы с Украиной. Фрагменты беспилотника обнаружили на сельскохозяйственном участке в населенном пункте Периправа. Пострадавших и повреждений на земле не было. Румынские власти до того говорили о причастности России к залетам беспилотных летательных аппаратов в приграничные районы страны.
Подробности — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».
Минобороны Румынии 2 августа 2026 года сообщило, что обломки беспилотника упали на территории страны в населенном пункте Периправа, примерно в километре от украинской границы. Ведомство уточнило, что воздушная цель была сбита украинскими силами, и находилась в небе над Румынией около 20 минут. Это не первый подобный случай: в апреле 2026 года в румынском городе Галац уже были обнаружены обломки БПЛА, повредившие жилой дом и столб линии электропередачи, а также сообщалось о 15 случаях несанкционированного проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии в 2026 году. По данным румынского Минобороны, в 14 из этих случаев на территории страны были найдены дроны или их фрагменты.