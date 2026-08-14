На пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон

Специалисты военно-морской базы Бургас осмотрели беспилотный летательный аппарат, обнаруженный у моря на пляже в болгарском Приморско, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Было установлено, что дрон был разведывательным.

По информации телеканала, военнослужащие также отреагировали на сообщение об обнаруженных частях беспилотника на пляже в районе села Лозенец.

В целях безопасности туристов и судоходства бригады ВМФ перевезли обнаруженные объекты на военно-морские базы в Варне и Бургасе.