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На пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон

Специалисты военно-морской базы Бургас осмотрели беспилотный летательный аппарат, обнаруженный у моря на пляже в болгарском Приморско, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Было установлено, что дрон был разведывательным.

По информации телеканала, военнослужащие также отреагировали на сообщение об обнаруженных частях беспилотника на пляже в районе села Лозенец.

В целях безопасности туристов и судоходства бригады ВМФ перевезли обнаруженные объекты на военно-морские базы в Варне и Бургасе.

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