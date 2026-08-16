Урожай пшеницы в Новороссийске превысил 50 центнеров с гектара

Аграрии Новороссийска завершили уборочную кампанию зерновых культур. По информации главы города Андрея Кравченко, валовой сбор пшеницы в этом сезоне составил 3,17 тыс. т при средней урожайности 50,4 ц/га. Зерном засеяно 630 га пашни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Высокие показатели продемонстрировали и хозяйства, возделывавшие ячмень: с площади 174 га собрано 565 т зерна, урожайность достигла 32,4 ц/га. Мэр города отметил, что полученные результаты свидетельствуют о качественной подготовке почв и соблюдении передовых агротехнических стандартов.

В настоящее время аграрии Новороссийска приступили к подготовке к уборке масличных культур. Площади под подсолнечник в этом году значительно расширены и составляют 649 га, что вдвое превышает показатели прошлого сельскохозяйственного года.

Наталья Решетняк