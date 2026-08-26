Температура воды у берегов Туапсе начала снижаться
Температура воды в Черном море у берегов Туапсе за сутки снизилась на один градус. Утром 26 августа вода прогрелась максимум до +27 градусов. В Новороссийске показатель также снизился на градус и составил до +25 градусов.
Фото: Михаил Мордасов / Коммерсантъ
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Геленджике температура воды сохранилась на уровне до +26 градусов. В Новороссийске и Анапе показатели сравнялись и составили до +25 градусов.
В Тамани температура воды достигает +26 градусов. В Азовском море показатели в Ейске, Приморско-Ахтарске и Должанской остаются на уровне до +26 градусов. Эта температура сохраняется в течение недели.
Наиболее теплой вода среди указанных черноморских городов остается в Туапсе, где она прогрелась до +27 градусов. В Геленджике и Тамани температура составляет до +26 градусов, а в Новороссийске и Анапе — до +25 градусов.
Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов и выше.
С середины недели в отдельных районах Краснодарского края ожидаются сильные дожди. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. К концу рабочей недели температура воздуха на основной территории региона составит от +24 до +29 градусов.