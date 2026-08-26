По состоянию на 09:30 26 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, сжиженный газ доступен на 14 АЗС, бензин АИ-100 — на четырех, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 28, дизельное топливо — на 38 станциях, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, а также автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб. Такой же порядок действует для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также можно заправиться по топливным картам и владельцам автомобилей, которыми пользуются инвалиды первой и второй групп.

Еще три автозаправочные станции «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот администрации Сочи. Сведения также размещают на информационных стелах АЗС, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также в сервисе «Яндекс Заправки».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте из-за продолжения реконструкции части Сухумского шоссе изменится временная схема организации движения в районе храма Святого Федора Ушакова. Работы перенесут на противоположную сторону дороги.

Мария Удовик