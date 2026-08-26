Склад Wildberries в Тамбовской области сгорел после ночной атаки беспилотников

Пожар, начавшийся после атаки БПЛА сегодня ночью, уничтожил склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Также до двух увеличилось количество пострадавших: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностировали перелом пальца. Им оказывают медпомощь. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб, включая муниципалитет»,— считает глава региона.

Господин Первышов также отметил вклад военнослужащих, в том числе резервистов. По его словам, силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» — еще три. Однако три дрона успели нанести удар по складу WB.

«Мы продолжим постоянно тренироваться и готовиться к отражению атак противника. Как показал сегодняшний опыт — мы готовы защищать мирных жителей»,— отметил губернатор.

Он пообещал сегодня провести совещание по трудоустройству сотрудников сгоревшего логокомплекса.

В ночь на 18 июля Тамбовская область подверглась самой тяжелой атаке ВСУ с начала спецоперации. Беспилотники ударили по логоцентру Wildberries в Котовске — погибли семь человек, еще 25 получили ранения. На складе произошел пожар.

Главное об этой атаке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова