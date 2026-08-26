В Липецкой области при падении БПЛА погибли мирный житель и 14-летний ребенок

В результате падения БПЛА в пригородном Липецком округе Липецкой области загорелся частный дом. Мирный житель и 14-летний ребенок погибли. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. Об этом 26 августа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «Город48», речь идет о гибели дедушки с внуком. Пострадали мать и бабушка ребенка. Одна из них, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна.

Господин Артамонов отметил, что на месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа, также работают экстренные службы.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомство проконтролирует соблюдение прав пострадавших мирных жителей и оказание им необходимой помощи.

По данным Минобороны, в ночь на 26 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 426 БПЛА. В Черноземье, помимо Липецкой области, их ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 8 августа в результате падения БПЛА в Задонске Липецкой области пострадали два человека: с ранениями в больницу были доставлены мужчины в возрасте 50 и 28 лет.

Мария Свиридова