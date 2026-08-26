Первышов призвал жителей идти в резервисты после атаки на Wildberries в Котовске

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале обратился к мужчинам региона с призывом вступить в боевой армейский резерв страны и «присоединиться к защите неба» после ночной атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске. По словам господина Первышова, большой вклад в отражение ударов внесли в том числе резервисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» — еще три. Однако три дрона успели нанести удар по складу WB. Начавшийся в результате пожар уничтожил склад. Также до двух увеличилось количество пострадавших: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностировали перелом пальца.

Евгений Первышов подчеркивал, что жертв и большого числа раненых удалось избежать, благодаря своевременной эвакуации и работе всех служб, включая муниципальные. Он также пообещал сегодня провести совещание по трудоустройству сотрудников сгоревшего логокомплекса.

В ночь на 18 июля Тамбовская область подверглась самой тяжелой атаке ВСУ с начала спецоперации. Беспилотники ударили по логоцентру Wildberries в Котовске — погибли семь человек, еще 25 получили ранения. На складе произошел пожар.

Главное о первой атаке на склад — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов