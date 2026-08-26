Тамбовские власти подготовят список вакансий для работников сгоревшего склада WB

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провел совещание по трудоустройству сотрудников сгоревшего из-за атаки БПЛА склада Wildberries в Котовске. Он поручил подготовить для них список вакансий с учетом занимаемых должностей и отработать предложения индивидуально с каждым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Глава региона рассказал в своем канале в Max, что потерпевшим сотрудникам также готовы предоставить возможность переобучения или повышения квалификации.

Господин Первышов добавил, что из-за уничтожения логоцентра работы лишились жители Котовска, Тамбова, Тамбовского округа и других соседних муниципалитетов. По его словам, для многих он был основным источником заработка, при этом в ночные смены выходили и студенты.

«Прошу всех сотрудников склада Wildberries не реагировать на возможные провокации в сети и попытки мошенничества»,— заключил губернатор.

Сегодня ночью по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области ударили три беспилотника ВСУ. В результате произошел пожар на 100 тыс. кв. м, который впоследствии уничтожил объект. Пострадали два человека: 19-летний парень и 49-летняя женщина. Им оказали медпомощь. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее об этой и других атаках ВСУ на макрорегион этой ночью — в подборке «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова