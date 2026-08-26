После атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) после сегодняшней атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следователи работают на месте атаки: они собирают доказательства, устанавливают тип и модель использованного вооружения.

В результате удара по складу пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностировали перелом пальца. Им оказали медицинскую помощь.

Также в результате пожара был уничтожен сам логоцентр. Губернатор Евгений Первышов пообещал сегодня провести совещание по дальнейшему трудоустройству сотрудников комплекса.

В пресс-службе управляющей маркетплейсом компании RWB сообщили, что объект не принимал новые товары. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 18 июля он подвергся массированной атаке БПЛА, из-за которой также произошел пожар. В результате погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Подробнее о сегодняшней атаке ВСУ на котовский склад WB — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова