Склад Wildberries Тамбовской области снова попал под удар ВСУ: есть раненый

Сегодня ночью ВСУ снова ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. В результате пострадал один сотрудник склада, также начался пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга от взрывной волны. «После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей»,— добавил господин Первышов.

Площадь возгорания в логоцентре составила более 100 тыс. кв. м. Также после падения дрона загорелся дом в одном из СНТ.

Глава Котовска Алексей Плахотников призвал жителей города в ближайшие два дня воздержаться от активного перемещения по городу и держать окна и балконы закрытыми. По его словам, дым и смог от «сильного пожара на складском комплексе» быстро распространяются на город.

В пресс-службе управляющей складами Wildberries компании RWB сообщили, что логистический объект в Тамбовской области получил повреждения и что на месте работают пожарные. Там же добавили, что прием новых товаров там не осуществлялся.

В ночь на 18 июля Тамбовская область подверглась самой тяжелой атаке ВСУ с начала спецоперации. Беспилотники ударили по котовскому логоцентру WB — погибли семь человек, еще 25 получили ранения. На складе произошел пожар.

Подробнее об этой атаке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова