НКХП в Новороссийске оценил срок ремонта после атаки БПЛА до четырех месяцев

Восстановление инфраструктуры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) после атаки беспилотников 12 августа может занять от одного до четырех месяцев. На этот срок предприятие приостановило отгрузку зерна на экспорт. Об этом говорится в отчете НКХП по МСФО, на который ссылается «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно документу, в результате атаки была повреждена производственная инфраструктура комбината, в том числе специализированные сооружения и оборудование, используемое для экспортной отгрузки зерна.

«По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки»,— говорится в отчете.

Атака беспилотников на НКХП произошла 12 августа. В Объединенной зерновой компании (ОЗК), которой принадлежит контрольный пакет предприятия, сообщали о повреждении инфраструктуры зернового терминала. Сотрудники комбината не пострадали.

НКХП является одним из крупнейших глубоководных зерновых терминалов России. Его емкость хранения составляет 250 тыс. тонн зерна.

51% НКХП принадлежит ОЗК, еще 35,36% — «Деметра Холдингу».

Анна Гречко