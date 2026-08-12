При атаке на Новороссийск повреждена инфраструктура комбината хлебопродуктов

В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Пострадавших среди сотрудников нет, сообщила Объединенная зерновая компания (ОЗК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В компании уточнили, что подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске поврежден водопровод диаметром 700 мм. Подача воды от ТГВ остановлена, ведутся аварийные работы. Также произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка.

В Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина.

Алина Зорина