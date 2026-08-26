Новым гендиректором трех компаний «ЭКО-культуры» стал Максим Мальков

Максим Мальков 18 августа 2026 года занял пост генерального директора компаний «Овощи Ставрополья», ТК «ЭКО-культура» и ТК «Марьинский», следует из данных СПАРК, обнаруженных «Ъ». Все три структуры специализируются на выращивании томатов, огурцов и салата и входят в агрохолдинг ЭКО-культура Александра Рудакова.

В 2018–2019 годах Мальков руководил РСХБ-Страхование жизни, дочерней структурой Россельхозбанка. В «ЭКО-культуре» на запрос «Ъ» не ответили, связаться с Мальковым также не удалось.

Кадровая перестановка, по всей видимости, связана с убытками производителя по итогам 2025 года. Перед новым руководством стоит задача оптимизации издержек.

Мария Хоперская