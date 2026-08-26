Новым гендиректором структуры «ЭКО-культуры» стал выходец из РСХБ Максим Мальков

Новым гендиректором «Овощей Ставрополья», ТК «ЭКО-культура» и ТК «Марьинский» 18 августа 2026 года стал Максим Мальков, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Компании специализируются на выращивании томатов, огурцов и салата. Все три актива входят в крупный агрохолдинг «ЭКО-культура» Александра Рудакова. В 2018–2019 годах господин Мальков занимал должность гендиректора «РСХБ-Страхование жизни», входящего в Россельхозбанк.

В «ЭКО-культуре» на запрос “Ъ” не ответили, с господином Мальковым связаться не удалось.

Смена руководства, скорее всего, была обусловлена убытками производителя по итогу 2025 года. Теперь новому топ-менеджменту предстоит оптимизировать издержки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Овощной баланс».