В Сочи полиция ищет девушку, осквернившую памятник погибшим танкистам

Полиция Сочи начала проверку после публикации в социальных сетях сообщения о неподобающем поведении девушки на территории музея истории Хостинского района. Информацию о произошедшем сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе мониторинга интернета, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, две девушки остановились возле музея на улице 50 лет СССР. После этого одна из них справила нужду на монументе, посвященном танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции устанавливают личность девушки и выясняют обстоятельства произошедшего. После завершения проверки правоохранители примут решение о привлечении нарушительницы к ответственности.

Мария Удовик