Борт МЧС вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших на Амурском ГХК

Спецборт Ил-76 МЧС России с врачами медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в городе Свободном. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Во время полета пострадавших будут сопровождать специалисты отряда «Центроспас», Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства, уточнили в МЧС России.

Пожар на Амурском ГХК начался утром 25 августа. Погибли три человека, пострадали более 130. Из них 24 человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Причина ЧП пока не сообщалась.

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