Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) увеличилось до трех. Среди них — двое граждан Китая и один россиянин. Об этом сообщила пресс-служба АГХК. Ранее было известно об одном погибшем.

122 человека получили легкие травмы, им оказали медпомощь на месте. Еще 24 человека госпитализировали. Гендиректор АГХК Сергей Сергеев пообещал оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели продолжают тушить пожар. Специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ, уточнили в пресс-службе АГХК.

Пожар начался утром 25 августа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Причина ЧП пока не сообщалась.

Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».