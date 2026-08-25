В 34 муниципалитетах Кубани линейки 1 сентября пройдут для учеников 1, 9 и 11-х классов

На августовском совещании научно-педагогической общественности под председательством губернатора Вениамина Кондратьева обсудили организацию Дня знаний. В 34 муниципалитетах Кубани торжественные линейки проведут только для учеников 1, 9 и 11-х классов, еще в 10 — для всех классов с 1-го по 11-й. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Всего в мероприятиях примут участие около 407 тыс. человек: более 274 тыс. школьников, 110 тыс. родителей и 22 тыс. педагогов и гостей. Линейки для всех классов пройдут в Горячем Ключе, а также в Апшеронском, Брюховецком, Выселковском, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Крыловском, Новопокровском и Староминском районах.

В 762 школах региона День знаний проведут непосредственно в зданиях учебных заведений. Это касается 20 городов и районов края, включая Краснодар, Геленджик, Сочи, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской, Калининский, Кореновский, Кущевский, Лабинский, Павловский, Славянский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский и Усть-Лабинский районы, а также Приморско-Ахтарский муниципальный округ.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. учителей Краснодарского края получат выплату в размере 5 тыс. руб. к 1 сентября. Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все меры поддержки педагогов сохранены в полном объеме.

Кроме того, на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в школах региона направлено более 900 млн руб. Выделенные средства направлены на оснащение учебных заведений региона камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другим оборудованием для действий в нештатных ситуациях.

Алина Зорина