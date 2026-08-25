Более 40 тысяч кубанских педагогов получат выплаты ко Дню знаний

На традиционном августовском совещании научно-педагогической общественности региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 40 тыс. учителей получат выплату в размере 5 тыс. руб. к 1 сентября. Глава региона подчеркнул, что все меры поддержки педагогов сохранены в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Среди краевых мер — ежемесячная надбавка в 15 тыс. руб., выплата 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, с 2022 года ею воспользовались более 1,5 тыс. педагогов, а также расширение этой меры на воспитателей детских садов. Сохранена выплата 100 тыс. руб. для учителей и наставников, подготовивших стобалльников по ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад,— в этом году таких педагогов 330.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также напомнил об указе президента об особом статусе педагога, который обеспечивает государственную защиту жизни и здоровья учителей, бесплатную юридическую помощь, право на посещение музеев и другие льготы. Помимо краевых и федеральных мер, в муниципалитетах действуют дополнительные: единовременные выплаты молодым специалистам, компенсация аренды жилья, поощрения победителей конкурсов и стипендии для целевиков.

Министр образования и науки Сергей Пронько отметил, что принимаемые меры способствуют омоложению кадров. Почти четверть от общего числа педагогических сотрудников, около 9 тыс. человек,— профессионалы в возрасте до 35 лет.

Алина Зорина