В Анапе запретили посещать заповедник «Утриш» из-за пожароопасности

В Анапском районе ограничили посещение лесного фонда на территории заповедника «Утриш» из-за высокой пожароопасности. Туристам временно запрещено гулять по лесным участкам, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Решение приняли после выездного совещания межведомственной мониторинговой группы. Специалисты профильных ведомств, спасатели и руководство лесничества оценили готовность территории к периоду пиковой летней жары.

Особый противопожарный режим в Анапском районе действует с 19 июня. Новые ограничения призваны дополнительно снизить риск возникновения лесных пожаров.

В Минприроды напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрен штраф от 15 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 2 млн руб.

Если нарушение привело к уничтожению или повреждению лесных насаждений, штраф составляет от 200 тыс. руб. За умышленный поджог предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко