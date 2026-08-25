Мэрия Геленджика оспаривает выплату ПИФам почти 650 млн рублей за землю

Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу администрации Геленджика на решения судов о выплате двум паевым инвестиционным фондам почти 650 млн руб. за изымаемые земельные участки. Об этом следует из материалов арбитражного дела. Землю изымают для расширения городских и сельских кладбищ, однако стороны разошлись в оценке ее стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В 2021–2022 годах администрация Геленджика приняла постановления об изъятии у фондов «Эверест Ресурс» и «Эверест Земля», находящихся в доверительном управлении УК «Абсолют Эссет Менеджмент», земельных участков общей площадью 245 тыс. кв. м. Изначально мэрия оценила размер возмещения в 60,3 млн руб

ПИФы не согласились с этой суммой и потребовали заключить соглашения о выкупе земли по рыночной стоимости — 252,9 млн руб. Кроме того, владельцы участков указали, что на соседних территориях общей площадью 461,7 тыс. кв. м уже имеются захоронения, занимающие около 7,9 тыс. кв. м.

По мнению фондов, после изъятия земель оставшиеся участки окажутся в санитарно-защитной зоне кладбищ и будут иметь неправильную конфигурацию, из-за чего использовать их по назначению станет невозможно.

Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону фондов. В пользу «Эверест Ресурс» суд постановил взыскать с городской казны 39,6 млн рублей, а в пользу «Эверест Земля» — 604,4 млн руб. Общая сумма возмещения составляет около 644 млн руб.

При этом суд постановил прекратить право собственности фондов на соответствующие земельные участки после выплаты возмещения. Апелляционная инстанция оставила решение без существенных изменений, скорректировав его только в части судебных расходов и оплаты экспертизы.

Теперь администрация Геленджика пытается оспорить решения в кассации. Основной спор касается размера выкупной стоимости земельных участков.

Подробнее — читайте в материале «Суд хоронит бюджетную экономию»

Анна Гречко