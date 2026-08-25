Суд хоронит бюджетную экономию

Окружной кассационный суд рассмотрит спор между мэрией Геленджика и двумя ПИФами из-за земельных участков, которые администрация изымает под расширение кладбищ. Собственников земли не устраивает выкупная цена, а администрация любыми способами пытается сэкономить бюджетные деньги. Ранее суд уже прекратил право собственности фондов на участки после перечисления возмещения в размере около 650 млн руб. Юристы считают, что относительно размера выкупной стоимости спорной земли суд будет ориентироваться на результаты независимой экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу администрации Геленджика на решения нижестоящих инстанций, постановивших выплатить двум ПИФам возмещение за земельные участки в размере почти 650 млн руб. Предметом спора стало изъятие территорий для расширения городских и сельских кладбищ.

Как следует из материалов дела, администрация Геленджика в 2021–2022 годах приняла постановления об изъятии у фондов «Эверест Ресурс» и «Эверест Земля», находящиеся в доверительном управлении ООО «УК “Абсолют Эссет Менеджмент”», ряда участков в городе. Общая площадь изъятия составила 245 тыс. кв. м. Размер возмещения администрация определила в 60,3 млн руб.

Паевые фонды обратились в суд с требованием признать незаконным отказ администрации Геленджика заключить соглашения о выкупе земельных участков по рыночной стоимости в 252,9 млн руб. Помимо этого, фонды установили, что смежные с изымаемыми участки общей площадью 461,7 тыс. кв. м также частично заняты существующими захоронениями — на площади 7,9 тыс. кв. м.

«После изъятия прилегающих территорий оставшиеся участки окажутся в санитарно-защитной зоне кладбища, а их границы приобретут неправильную конфигурацию с вкраплениями и вклиниваниями, что сделает невозможным использование земли по целевому назначению в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса РФ»,— говорится в иске в геленджикской мэрии.

Истцы расценивают это как фактическое изъятие земель без соблюдения установленной процедуры. Они обратились в суд с требованием признать отказы администрации незаконными и обязать ее заключить соглашения о выкупе земельных участков для муниципальных нужд.

По решению Арбитражного суда Краснодарского края, в пользу комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» с городской казны подлежит взысканию 39,6 млн руб. Одновременно суд постановил прекратить право собственности этого фонда на земельные участки — после перечисления соответствующего возмещения. В пользу комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Земля» за счет той же казны взыскивается 604, 4 млн руб. Право собственности фонда на одиннадцать земельных участков — также прекращается после выплаты возмещения.

Апелляционный суд оставил это решение в силе, изменив его лишь в части оплаты судебных расходов и возмещения за проведение экспертизы.

По словам судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, конфликт вокруг изъятия земель под расширение кладбищ в Геленджике на самом деле в очередной раз выявил проблему изъятия земель. Публичные нужды, отмечает юрист, постоянно сталкиваются с экономикой.

«Участки находились в собственности двух ЗПИФов, а подобные фонды в принципе часто аккумулируют крупные земельные активы на Черноморском побережье для последующего девелопмента или перепродажи, поскольку это надежный и высоколиквидный защитный актив. Ситуации, в которых собственник не соглашается с предложенной ему выкупной стоимостью недвижимого имущества, по умолчанию разрешаются в судебном порядке, поскольку уполномоченный орган распоряжается бюджетными средствами, и даже если чиновники и согласны с оценкой собственника, у них просто нет альтернативы, они не могут увеличить лимиты бюджетных средств на выкуп без решения суда»,— говорит господин Терентьев.

По его словам, в итоге в пользу ЗПИФов было присуждена сумма почти в 10 раз выше первоначального предложения, поэтому логично, что муниципалитет попытался оспорить решение. «В целом успех можно назвать относительным. В силе осталась правомерность изъятия земельных участков в муниципальную собственность под кладбища, что не удивительно, это право им предоставляет федеральное законодательство и Конституция. Но сумма явно не соответствует интересам и ожиданиям муниципальных властей»,— отмечает Александр Терентьев.

По мнению юриста, муниципалитет будет использовать все предоставленные ему законом возможности отстоять свою позицию вплоть до обращения в ВС, но в любом случае заплатить придется больше, чем планировалось изначально. «Суд в любом случае будет опираться на результаты независимой оценки, и даже в случае ее повторного проведения, вряд ли сумма окажется в разы ниже»,— резюмирует юрист.

Елена Рыжкова