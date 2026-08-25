На Ставрополье планируют построить завод удобрений мощностью 1,5 млн тонн в год

На Ставрополье планируется строительство нового завода по производству удобрений мощностью 1,5 млн тонн продукции в год. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

По словам господина Владимирова, проект реализует крупный инвестор в рамках развития химического кластера региона. Для обеспечения предприятия необходимой инфраструктурой в крае уже реализованы проекты по строительству газовой и водной инфраструктуры.

В частности, по словам губернатора, в регион протянули газопровод с Каспийского направления, построили газоперерабатывающий завод и водовод. Создание этой инфраструктуры должно обеспечить условия для дальнейшего расширения химического производства.

Новое предприятие планируется создать дополнительно к действующему производству «Невинномысского Азота». Мощность будущего завода, как отметил Владимиров, составит около 1,5 млн тонн удобрений в год.

Развитие химической промышленности губернатор назвал одним из пяти ключевых направлений крупных инвестиционных проектов Ставрополья. В рамках поручения правительства для региона определили пять прорывных проектов общей стоимостью 660 млрд рублей. Помимо химического кластера, они связаны с энергетикой, туризмом, сельским хозяйством и логистикой.

Владимиров отметил, что инвестиции в химическую промышленность являются частью продолжающегося роста вложений в экономику края. По его словам, Ставрополье на протяжении последних десяти лет ежегодно увеличивает объем инвестиций.

Среди крупных компаний, участвующих в развитии химического комплекса края, губернатор также назвал «ЕвроХим», «Лукойл» и «Газпром».

Валерий Климов