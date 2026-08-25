Национализированного тамбовского оператора связи снова выставили на продажу

Банк ПСБ в интересах РФ повторно выставил на аукцион 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Начальная цена лота с прошлых торгов не изменилась и составляет 438,2 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компания зарегистрирована на улице Северо-Западной, 5 в Тамбове. В ней работает 246 человек.

Шаг аукциона составляет 4,4 млн руб., размер задатка — 87,7 млн руб. Подавать заявки на участие в процедуре можно до 31 августа, итоги планируют подвести 2 сентября.

В марте аукцион по продаже 100% долей «Ланты» за 438,2 млн руб. был отменен на следующий день после объявления, причины не раскрывались.

В октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников экстремистского объединения, запрещенного на территории России - Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации . Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га высоколиквидных земель в Тамбовской области общей стоимостью более 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд оставил это решение без изменения. В июле Росимущество включило в план реализации на 2026 год принадлежавшие собственникам «Ланты» торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове. Пока соответствующие тендеры не объявлены.

В марте УФНС по Тамбовской области потребовало банкротства одного из участников упомянутого экстремистского и запрещенного в РФ объединения Александра Зайцева. Налоговая заявила просроченную задолженность по обязательным платежам на 1,8 млн руб. Ближайшее заседание запланировано на 9 сентября.

Подробнее о национализации «Ланты» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова