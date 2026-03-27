ФНС решила обанкротить владельца национализированной тамбовской «Ланты»

Управление ФНС по Тамбовской области обратилось в региональный арбитраж с иском о признании банкротом индивидуального предпринимателя Александра Зайцева. Речь идет о бывшем совладельце ныне национализированного оператора связи «Ланта», который признан участником экстремистского объединения. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Задолженность ответчика перед ФНС составляет 1,8 млн руб.

Помимо Александра Зайцева (51%), собственниками компании являлись Александр Васильев (49%), Маргарита Зайцева, Сергей Шмаров и некая болгарская ассоциация. Суд установил, что указанные лица и организация участвовали в деятельности экстремистского объединения, запрещенного на территории России, а также распространяли через интернет информацию, признанную незаконной. Помимо долей в операторе связи в доход государства были обращены и другие активы на 2,4 млрд руб.

В марте Росимущество выставило 100% в уставном капитале «Ланты» на торги за 438,2 млн руб., однако спустя несколько дней аукцион отменили. Новый пока не объявлен.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова