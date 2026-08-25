В магазине невестки бывшего президента Армении Кочаряна прошли обыски

Составлено ИИ-Ассистентъ

25 августа 2026 года вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном был задержан его старший сын Седрак, а сотрудники Службы нацбезопасности Армении провели обыск у младшего сына Левона Кочаряна. Антикоррупционный комитет Армении обвинил Роберта Кочаряна в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки гособъектов по ценам ниже рыночных. Общая стоимость объектов превышает 4 млрд армянских драмов, а также изучаются переводы Кочаряна сыну на общую сумму около 144 млрд драмов, $309 млн, €77 млн и 18 млн руб. Следствие считает, что бывший президент регистрировал имущество на счета аффилированных компаний, чтобы скрыть реальное право собственности.

Задержание Роберта Кочаряна и обыски у его семьи происходят после того, как 17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить в отношении него уголовное дело, лишив депутатской неприкосновенности. Обвинения включают злоупотребление служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также отмывание денег. До этого, 15 июня 2026 года, Роберту Кочаряну был запрещен выезд из страны.

Офис Роберта Кочаряна назвал его задержание и обыски у семьи «очередной атакой властей», а другой член оппозиционного блока «Армения» Месроп Манукян заявил, что инструкция об обысках «отдана непосредственно с трибуны парламента». На парламентских выборах 7 июня 2026 года возглавляемый Робертом Кочаряном блок «Армения» набрал 9,92% голосов, получив 12 мандатов. В то же время Конституционный суд Армении рассматривает иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги этих выборов.