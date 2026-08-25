Бывшего президента Армении обвинили в приватизации гособъектов со скидкой

Антикоррупционный комитет Армении обвинил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных. Задержаны шесть человек — сам экс-президент, его сын и еще четыре человека, чьи имена не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Армении Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Бывший президент Армении Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В пресс-релизе Антикоррупционного комитета указаны несколько земельных участков и зданий в Ереване, в том числе местный Дом офицеров, курортный комплекс «Голубой Севан», а также несколько участков, принадлежавших Минобороны. Общая стоимость объектов превышает 4 млрд армянских драмов (свыше 900 млн руб.).

Кроме того, изучаются переводы господина Кочаряна сыну на общую сумму около 144 млрд драмов, $309 млн, €77 млн и 18 млн руб. Следствие считает, что бывший президент, чтобы скрыть реальное право собственности, регистрировал имущество на счета аффилированных компаний. «Приобретенное имущество впоследствии было отчуждено путем его застройки и продажи, передачи третьим лицам, а также передачи акций компаний-владельцев, в том числе путем дарения»,— указано в пресс-релизе.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998-го по 2008 год. Возглавляемая им партия «Армения» на июньских выборах в парламент набрала 9,92% голосов, получив 12 мандатов. В том же месяце ему запретили выезд из страны, а вскоре возбудили уголовное дело.