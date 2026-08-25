В Армении задержали бывшего президента Кочаряна и его сына

Вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном задержан его старший сын Седрак, сообщили Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете республики. С утра сотрудники Службы нацбезопасности Армении пришли с обыском к члену оппозиционной фракции «Армения» Левону Кочаряну, младшему сыну Роберта Кочаряна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Антикоррупционный комитет заявил Sputnik Армения, что обыски идут по нескольким десяткам адресов. По данным агентства, налоговая опечатала принадлежащий семье Кочарянов автомобильный салон Toyota. Также следственные действия проходят в спорткомплексе «Оранж фитнес», которым владеет семья.

Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998-го по 2008 год. На парламентских выборах в июне возглавляемый им блок «Армения» набрал 9,92% голосов. В том же месяце ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении господина Кочаряна, лишив его депутатской неприкосновенности.

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