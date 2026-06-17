ЦИК Армении разрешил уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна
ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении лидера блока «Армения», бывшего президента (1998-2008) республики Роберта Кочаряна. Он лишен неприкосновенности, сообщил адвокат политика Арам Орбелян журналистам, передает News.am.
Роберт Кочарян
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«До этого сообщили, что дело касается злоупотребления служебным положением в период с 2004 по 2009 год, сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег»,— сказал Арам Орбелян. В пресс-службе Роберта Кочаряна обвинили прокуратуру в фабрикации дела.
Прокуратура запросила у ЦИК разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна по поручению премьер-министра Никола Пашиняна, пишет Yerevan Today. 14 июня в офисе политика сообщили, что ему без объяснения причин запретили выезд из страны.
7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» Самвела Карапетяна проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» — 9,92% (12 мандатов).
Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».
Уголовное преследование Роберта Кочаряна является частью более широкой кампании премьер-министра Никола Пашиняна против оппозиции после прошедших 7 июня парламентских выборов. Пашинян ранее заявлял, что главы трех оппозиционных сил, включая Кочаряна, будут «сломлены», и обещал лишить их имущества. Ещё до решения ЦИК Кочаряну был запрещён выезд из страны без объяснения причин, что также произошло с другим оппозиционным деятелем Гагиком Царукяном, в отношении которого возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Парламентские выборы 7 июня, на которых партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство, но не конституционное, сопровождались обвинениями оппозиции в многочисленных нарушениях и давлении. Как российские, так и армянские источники сообщали о недостаточной подготовке членов избирательных комиссий и давлении на ЦИК. Сам Кочарян ранее называл заявления Пашиняна о победе попыткой захвата власти. Кроме того, Антикоррупционный комитет Армении возбуждал уголовные дела о коррупционных преступлениях, связанных с выборами, в том числе, касающиеся блока «Сильная Армения».