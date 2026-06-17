ЦИК Армении разрешил уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна

ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении лидера блока «Армения», бывшего президента (1998-2008) республики Роберта Кочаряна. Он лишен неприкосновенности, сообщил адвокат политика Арам Орбелян журналистам, передает News.am.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кочарян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роберт Кочарян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«До этого сообщили, что дело касается злоупотребления служебным положением в период с 2004 по 2009 год, сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег»,— сказал Арам Орбелян. В пресс-службе Роберта Кочаряна обвинили прокуратуру в фабрикации дела.

Прокуратура запросила у ЦИК разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна по поручению премьер-министра Никола Пашиняна, пишет Yerevan Today. 14 июня в офисе политика сообщили, что ему без объяснения причин запретили выезд из страны.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» Самвела Карапетяна проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» — 9,92% (12 мандатов).

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».