Армянские выборы пойдут под суд

Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями, допущенными, по их мнению, в ходе предвыборной кампании и процесса голосования. Не дожидаясь решения Конституционного суда, Никол Пашинян исключил возможность повторных выборов и выступил с новыми угрозами в адрес своих оппонентов. Несмотря на объявленную победу правящей партии «Гражданский договор», борьба за власть в Армении обостряется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Армянская оппозиция упорно отказывается признавать свое поражение на выборах 7 июня и готовится дать бой премьеру Пашиняну в Конституционном суде страны (КС): 26 июня КС рассмотрит объединенные в одно дело иски семи партий с требованиями аннулировать итоги состоявшегося голосования и провести новые выборы.

К несогласным с результатами прошедших выборов двум оппозиционным силам, прошедшим в парламент,— блокам «Сильная Армения» и «Армения», возглавляемым бизнесменом Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочаряном, присоединились еще пять партий, оставшихся за бортом Национального собрания. Это «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, «Крылья единства» экс-омбудсмена Армата Татояна, «Демократия, закон, дисциплина» блогера Вардана Гукасяна, «Союз защитников демократии во имя республики» и «Новая сила», возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном.

В парламентских выборах этого года приняли участие 18 политических сил. Согласно окончательным итогам выборов, обнародованным ЦИК Армении 14 июня, расклад сил в парламенте нового созыва должен выглядеть так: правящий «Гражданский договор» — 64 мандата, «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 мандатов соответственно. Полученные партией Никола Пашиняна депутатские места позволяют ей самостоятельно сформировать правительство, не вступая в коалицию ни с одной политической силой страны.

Однако такой состав парламента не устраивает оппозицию, не оставляющую попыток переиграть ситуацию в свою пользу.

Наиболее драматичная ситуация складывается вокруг партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которой для преодоления четырехпроцентного барьера не хватило считаных долей процента голосов. Как заявила пресс-секретарь «Процветающей Армении» Ивета Тоноян, в ходе подведения итогов выборов были допущены манипуляции, с которыми партия «намерена бороться всеми законными методами». «Этот процесс начался с обращения в Апелляционный суд, потом в Центризбирком — сейчас очередь Конституционного суда»,— сообщила Ивета Тоноян.

Комментируя ситуацию вокруг «Процветающей Армении», лидер блока «Армения» Роберт Кочарян обвинил премьера Пашиняна в том, что по его указанию ЦИК якобы украл у партии Царукяна 60 тыс. голосов. «Есть созревшее недовольство, большой дефицит легитимности. Этот дефицит легитимности видят граждане, отдавшие голоса оппозиции. По части “Процветающей Армении” произошла очевидная кража голосов. Пашинян говорил: “Руки отрублю себе — ни один голос не украду”. 60 тыс. голосов просто украли, забрали — это стыд и преступление»,— заявил Роберт Кочарян армянским СМИ.

Несмотря на то, что каждая партия подавала свой иск в Конституционный суд самостоятельно, в лагере оппозиции все громче говорят о необходимости объединения против партии власти.

С такой инициативой уже выступила партия «Армянский национальный конгресс» (АНК), возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Политическая сила экс-президента Тер-Петросяна предложила всем оппозиционным силам совместно добиваться обжалования результатов выборов и проведения новых выборов, чтобы добиться конституционного большинства в парламенте. «АНК предлагает всем оппозиционным силам, обеспокоенным судьбой демократии и суверенитета, создать общенациональный единый фронт движения “Нет”. Мы предлагаем на основе совместных консультаций сформировать единый руководящий орган движения “Нет” и организовать совместную деятельность»,— говорится в заявлении партии.

Помимо оспаривания итогов выборов в высшей судебной инстанции АНК призывает начать массовые акции протеста «с требованием обжалования результатов фальсифицированных выборов в Национальное собрание» и бороться за скорейшее проведение внеочередных выборов «для преодоления кризиса, вызванного нелегитимностью государственной власти».

Кроме того, АНК призывает оппозицию совместно противостоять попыткам властей сформировать конституционное большинство в новом парламенте, что позволит премьеру Пашиняну инициировать изменение действующей Конституции страны 1990 года (принятие нового Основного закона Армении, который будет исключать возможность территориальных претензий к Азербайджану, является обязательным условием Баку для подписания мирного договора с Ереваном).

Говоря о перспективе новых уличных протестов, представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил: «Когда мы и наш народ посчитаем правильным, народ поднимется. Это произойдет один раз и окончательно».

Угроза в адрес властей представителя второй по своему влиянию политической силы страны прозвучала в ответ на слова премьера Пашиняна, обращенным к несогласным с его политикой: пусть, мол, они выйдут на улицу и попробуют совершить революцию. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, еще до вынесения решения Конституционного суда, в конце прошлой недели Никол Пашинян исключил возможность проведения повторного голосования. «Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы»,— предупредил господин Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что прошедшие в парламент оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. По его словам, в задачу возглавляемой им партии «Гражданский договор» входит лишение имущества лидеров трех оппозиционных сил — Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. «Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной»,— пригрозил своим оппонентам Никол Пашинян.

Сергей Строкань