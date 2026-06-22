Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Армянские выборы пойдут под суд

Оппозиция оспаривает итоги голосования 7 июня

Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями, допущенными, по их мнению, в ходе предвыборной кампании и процесса голосования. Не дожидаясь решения Конституционного суда, Никол Пашинян исключил возможность повторных выборов и выступил с новыми угрозами в адрес своих оппонентов. Несмотря на объявленную победу правящей партии «Гражданский договор», борьба за власть в Армении обостряется.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Армянская оппозиция упорно отказывается признавать свое поражение на выборах 7 июня и готовится дать бой премьеру Пашиняну в Конституционном суде страны (КС): 26 июня КС рассмотрит объединенные в одно дело иски семи партий с требованиями аннулировать итоги состоявшегося голосования и провести новые выборы.

К несогласным с результатами прошедших выборов двум оппозиционным силам, прошедшим в парламент,— блокам «Сильная Армения» и «Армения», возглавляемым бизнесменом Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочаряном, присоединились еще пять партий, оставшихся за бортом Национального собрания. Это «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, «Крылья единства» экс-омбудсмена Армата Татояна, «Демократия, закон, дисциплина» блогера Вардана Гукасяна, «Союз защитников демократии во имя республики» и «Новая сила», возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном.

В парламентских выборах этого года приняли участие 18 политических сил. Согласно окончательным итогам выборов, обнародованным ЦИК Армении 14 июня, расклад сил в парламенте нового созыва должен выглядеть так: правящий «Гражданский договор» — 64 мандата, «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 мандатов соответственно. Полученные партией Никола Пашиняна депутатские места позволяют ей самостоятельно сформировать правительство, не вступая в коалицию ни с одной политической силой страны.

Однако такой состав парламента не устраивает оппозицию, не оставляющую попыток переиграть ситуацию в свою пользу.

Наиболее драматичная ситуация складывается вокруг партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которой для преодоления четырехпроцентного барьера не хватило считаных долей процента голосов. Как заявила пресс-секретарь «Процветающей Армении» Ивета Тоноян, в ходе подведения итогов выборов были допущены манипуляции, с которыми партия «намерена бороться всеми законными методами». «Этот процесс начался с обращения в Апелляционный суд, потом в Центризбирком — сейчас очередь Конституционного суда»,— сообщила Ивета Тоноян.

Комментируя ситуацию вокруг «Процветающей Армении», лидер блока «Армения» Роберт Кочарян обвинил премьера Пашиняна в том, что по его указанию ЦИК якобы украл у партии Царукяна 60 тыс. голосов. «Есть созревшее недовольство, большой дефицит легитимности. Этот дефицит легитимности видят граждане, отдавшие голоса оппозиции. По части “Процветающей Армении” произошла очевидная кража голосов. Пашинян говорил: “Руки отрублю себе — ни один голос не украду”. 60 тыс. голосов просто украли, забрали — это стыд и преступление»,— заявил Роберт Кочарян армянским СМИ.

Несмотря на то, что каждая партия подавала свой иск в Конституционный суд самостоятельно, в лагере оппозиции все громче говорят о необходимости объединения против партии власти.

С такой инициативой уже выступила партия «Армянский национальный конгресс» (АНК), возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Политическая сила экс-президента Тер-Петросяна предложила всем оппозиционным силам совместно добиваться обжалования результатов выборов и проведения новых выборов, чтобы добиться конституционного большинства в парламенте. «АНК предлагает всем оппозиционным силам, обеспокоенным судьбой демократии и суверенитета, создать общенациональный единый фронт движения “Нет”. Мы предлагаем на основе совместных консультаций сформировать единый руководящий орган движения “Нет” и организовать совместную деятельность»,— говорится в заявлении партии.

Корреспондент “Ъ” прислушалась к голосам избирателей на улицах Еревана

Помимо оспаривания итогов выборов в высшей судебной инстанции АНК призывает начать массовые акции протеста «с требованием обжалования результатов фальсифицированных выборов в Национальное собрание» и бороться за скорейшее проведение внеочередных выборов «для преодоления кризиса, вызванного нелегитимностью государственной власти».

Кроме того, АНК призывает оппозицию совместно противостоять попыткам властей сформировать конституционное большинство в новом парламенте, что позволит премьеру Пашиняну инициировать изменение действующей Конституции страны 1990 года (принятие нового Основного закона Армении, который будет исключать возможность территориальных претензий к Азербайджану, является обязательным условием Баку для подписания мирного договора с Ереваном).

Говоря о перспективе новых уличных протестов, представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил: «Когда мы и наш народ посчитаем правильным, народ поднимется. Это произойдет один раз и окончательно».

Угроза в адрес властей представителя второй по своему влиянию политической силы страны прозвучала в ответ на слова премьера Пашиняна, обращенным к несогласным с его политикой: пусть, мол, они выйдут на улицу и попробуют совершить революцию. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, еще до вынесения решения Конституционного суда, в конце прошлой недели Никол Пашинян исключил возможность проведения повторного голосования. «Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы»,— предупредил господин Пашинян.

ЦИК подтвердил победу партии Никола Пашиняна, оппозиция назвала выборы нелегитимными

Ранее премьер-министр Армении заявил, что прошедшие в парламент оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. По его словам, в задачу возглавляемой им партии «Гражданский договор» входит лишение имущества лидеров трех оппозиционных сил — Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. «Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной»,— пригрозил своим оппонентам Никол Пашинян.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Как проходили парламентские выборы в Армении

Предыдущая фотография
На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 27

На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд