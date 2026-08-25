В Новороссийска не смогли оценить риск осенних пробок из-за остановки работы терминалов

Власти Новороссийска пока не могут однозначно спрогнозировать, насколько вырастет нагрузка на городские дороги в осенний сезон. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города, зерновые терминалы и предприятия отрасли после атак БПЛА приостановили работу, поэтому влияние сезонного роста грузопотока на дорожную ситуацию пока оценить невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото

При этом в администрации уже выстраивают взаимодействие с сельхозпредприятиями. В случае увеличения потока грузовиков, перевозящих сельхозпродукцию, движение будут контролировать, чтобы не допустить существенных заторов на улично-дорожной сети.

«Однозначного прогноза в настоящее время нет»,— сообщили в мэрии, отметив, что зерновые терминалы и предприятия отрасли временно прекратили работу «из соображений безопасности» после атак беспилотников.

В администрации рассчитывают, что взаимодействие с сельхозпредприятиями позволит заранее организовать логистику и контролировать движение грузового транспорта при восстановлении работы терминалов. Таким образом, возвращение зернового автотранспорта к привычным объемам потенциально может увеличить нагрузку на дороги, однако конкретных оценок по количеству машин и срокам роста потока власти пока не приводят.

Ситуацию осложняет то, что Новороссийск уже испытывает значительную сезонную транспортную нагрузку. Ранее администрация сообщала, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети города может достигать 75 тыс. транспортных средств в сутки, включая около 9,5 тыс. грузовых автомобилей. Пропускная способность муниципальных дорог составляет лишь 2–6 тыс. транспортных средств в сутки. В текущем сезоне топливные ограничения, напротив, сдерживают часть автомобильного потока.

В мэрии считают, что именно временное снижение активности припортовых терминалов сейчас играет основную роль в грузовой логистике города. Топливный кризис, по оценке администрации Новороссийска, «в настоящее время не особо влияет на логистику грузового потока»: большая часть АЗС на федеральных и региональных дорогах обеспечена дизельным и газомоторным топливом для большегрузного транспорта.

Зерновая логистика Новороссийска уже сталкивалась с ограничениями этим летом. В конце июля некоторые глубоководные зерновые терминалы временно ограничивали прием зерна автотранспортом из-за высокой интенсивности движения зерновых составов по железной дороге. В августе после атак БПЛА работу ряда крупных терминалов пришлось приостановить: сообщалось о повреждении инфраструктуры Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Анна Гречко