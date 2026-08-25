Качество медицины измерили опросами

Минздрав опубликовал данные о замерах удовлетворенности качеством медицинского обслуживания среди населения. Доля довольных россиян значительно отличается в разных субъектах страны и колеблется от 41,6% до 83%. Подобные социологические исследования, пояснили в Минздраве, помогают целенаправленно улучшать медицинскую помощь в регионах. Власти регионов, которые оказались внизу рейтинга, объясняют сложившуюся ситуацию дефицитом кадров и износом материально-технической базы некоторых поликлиник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на публикацию данных мониторинга Минздрава, согласно которым в июле 2026 года 57,3% россиян остались удовлетворены качеством медицинской помощи. С начала года этот показатель колеблется в пределах 56–58%, при этом он заметно отличается от региона к региону (см. график). Так, по итогам июля меньше всего довольных качеством медпомощи оказалось в Еврейской автономной области (41,6%), а больше всего удовлетворены ей оказались респонденты из Чечни (83%).

Исследование, как пояснил “Ъ” руководитель лаборатории Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Владимир Выскочков, проводится ежемесячно. Опрос проводят страховые медицинские организации ОМС через ежемесячные телефонные обзвоны. Выборка рассчитывается для каждого региона индивидуально и учитывает место проживания, пол и возраст респондентов. На момент исследования участники не должны получать медицинскую помощь. Анкета содержит 16 вопросов: от записи и времени ожидания до комфорта и отношения персонала, но в официальном показателе учитываются только варианты «по большей части удовлетворен» и «абсолютно удовлетворен».

«Детальный анализ блоков анкеты позволяет оптимизировать процессы: от настройки графиков записи и внедрения стандартов сервиса до обновления инфраструктуры,— говорит Владимир Выскочков.— Все это способствует росту удовлетворенности населения медицинской помощью: по итогам 2025 года этот показатель достиг 56%, для сравнения: в 2022 году он составлял 41,4%».

В 14 регионах больше половины жителей недовольны медобслуживанием. “Ъ” спросил у «отстающих» субъектов, какие меры они принимают для улучшения ситуации, на запрос ответили не все.

В ЕАО указали на проблему дефицита кадров, которую власти пытаются решить, заключая целевые договоры со студентами и реализуя программы обеспечения жильем приезжих специалистов. Власти региона надеются, что удовлетворенность возрастет благодаря капремонту стационаров и обучению для управленческого персонала.

В Пермском крае “Ъ” заявили, что рассчитывают улучшить ситуацию с качеством медобслуживания при помощи мессенджера Мax. «С 2026 года в регионе появилась возможность записываться к врачу через Мax, медики зафиксировали свыше 600 тыс. обращений через него. Кроме того, через мессенджер стали доступны телемедицинские консультации "врач—пациент", за полгода проведено более 90 тыс. таких консультаций»,— сообщили там.

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Власти Ульяновской области обращают внимание, что за последние полтора года уровень удовлетворенности медпомощью в регионе вырос на 3 п. п. «Мы рассматриваем эти данные (соцопросов.— “Ъ”) как прямой сигнал от жителей о необходимости системных изменений»,— заявила “Ъ” глава регионального минздрава Мария Шалягина. Сложившаяся ситуация, по мнению местных властей, обусловлена накопленным дефицитом кадров прошлых лет, высокой нагрузкой на первичное звено и объективным износом материально-технической базы части поликлиник.

Власти Херсонской области, отвечая на запрос “Ъ”, отметили, что их нельзя сравнивать с другими субъектами, потому что это «прифронтовой регион, который подвергается террористическим атакам со стороны ВСУ и на его территории ведутся боевые действия». С начала года в результате обстрелов погибло 6 медработников и 20 получили ранения. Также там указали на острый дефицит медицинских кадров, в частности профильных и детских врачей.

Полина Ячменникова, Иван Буранов, корсеть “Ъ”