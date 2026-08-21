В Адлерском районе Сочи с 11 сентября изменят схему движения на Ульянова

С 11 сентября в Адлерском районе Сочи изменится схема организации дорожного движения на улице Ульянова. Изменения связаны с капитальным ремонтом школы №49, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временную схему введут на участке улицы Ульянова от пересечения с улицей Павлика Морозова до пересечения с улицей Ленина. На этом отрезке дороги одностороннее движение временно заменят на двустороннее.

Изменение схемы движения будет действовать на период проведения ремонтных работ в школе. Завершить капитальный ремонт образовательного учреждения планируется в сентябре 2027 года.

Водителям необходимо учитывать временную организацию движения на указанном участке улицы Ульянова. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные дорожные знаки и временную разметку.

Мария Удовик