С начала года турпоток в Сочи достиг 4,8 млн туристов

С начала 2026 года Сочи посетили 4,8 млн туристов. По данным городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона, сейчас в городе одновременно находятся около 195 тыс. отдыхающих, а средняя загрузка средств размещения составляет 81%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Сочи продолжается ежедневный мониторинг пляжей. Сейчас в штатном режиме работают около 180 пляжей. Отдельное внимание уделяют незакрепленным территориям и устьям рек. В этих местах администрации внутригородских районов установили 435 предупреждающих аншлагов с информацией о запрете купания.

В районах Сочи продолжается работа мобильных выездных групп, которые информируют жителей о правилах поведения в условиях особого пожароопасного режима. За отчетный период специалисты провели 350 подворовых обходов.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в Сочи остается стабильной. На городских пляжах исследовали более 6 тыс. проб морской воды. Специалисты проверяли их по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Все исследованные пробы соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

В городе также продолжают информировать жителей и туристов о правилах безопасного отдыха. В частности, отдыхающим напоминают о необходимости регистрировать маршруты в территориальных органах МЧС перед походами в горно-лесной местности. На природных тропах установили аншлаги с контактными телефонами муниципальной службы спасения.

Мария Удовик