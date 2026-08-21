На ремонт и благоустройство школ Кубани направят более 1,1 млрд рублей до 2028 года

В Краснодарском крае на капитальный ремонт и благоустройство муниципальных образовательных учреждений в 2026–2028 годах направят более 1,1 млрд руб. Средства распределят муниципалитетам в форме субсидий: 511,4 млн руб. предусмотрено на 2026 год, 440,5 млн руб. — на 2027-й и 236,6 млн руб. — на 2028-й, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Соответствующие изменения внесены в региональный бюджет с учетом июльских поправок Законодательного собрания Кубани. Финансирование направят на модернизацию школьной инфраструктуры и обновление материально-технической базы.

На 2027–2028 годы в крае сформирован перечень из 36 образовательных организаций, которым требуется капитальный ремонт. В их числе — пищеблоки 34 школ. На приведение этих объектов в соответствие с современными требованиями предусмотрено 677,1 млн руб. из краевого бюджета.

Как писал «Ъ-Кубань», в целом на систему образования Краснодарского края в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» в 2026 году предусмотрено около 7 млрд руб. Средства направят на строительство и ремонт детских садов, школ, колледжей и техникумов, а также их оснащение современным оборудованием.

В частности, 1 сентября в Краснодаре планируется открыть школу для одаренных детей «Поколение» на 1,1 тыс. учащихся с общежитием на 600 мест, спортивным комплексом и бассейном. Обучение будет организовано по четырем профилям: агротехнологическому, естественно-научному, инженерно-математическому и информационно-технологическому. Учебное заведение также будет сотрудничать с образовательным центром «Сириус» и ведущими вузами края.

Анна Гречко