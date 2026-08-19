На развитие образования на Кубани в 2026 году выделено около 7 млрд рублей

Объем финансирования системы образования Краснодарского края в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» на 2026 год составляет около 7 млрд руб. Средства направят на ремонт и строительство детских садов, школ, колледжей и техникумов, а также на оснащение их современным оборудованием. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

1 сентября в краевой столице откроется школа для одаренных детей «Поколение» на 1,1 тыс. учащихся с общежитием на 600 мест, спортивным комплексом и бассейном. Учиться в ней будут школьники, прошедшие специальный экзамен, включая победителей краевых и федеральных олимпиад. Обучение будет вестись по четырем профилям: агротехнологическому, естественно-научному, инженерно-математическому и информационно-технологическому. Школа будет сотрудничать с образовательным центром «Сириус» и ведущими вузами края — КубГУ, КубГТУ и КубГАУ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что проект «Поколение» важен не только для Краснодарского края, но и для всей страны. Он также поблагодарил регион за организацию детского отдыха и подтвердил готовность федерального центра и дальше оказывать поддержку системе образования Кубани.

Алина Зорина