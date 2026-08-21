Летний спрос в Сочи сместился в сторону видео и музыкальных сервисов

Магазин приложений RuStore составил рейтинг наиболее скачиваемых сервисов для развлечений среди пользователей из Сочи по итогам лета 2026 года. Как стало известно «Ъ-Сочи», первое место заняло приложение «VK Видео», на которое пришлось 13% установок. Вторую позицию заняла «Яндекс Музыка» с долей 9%, третьим стал RUTUBE, получивший 7% установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В рейтинг наиболее востребованных развлекательных сервисов также вошли «Кинопоиск», на который пришлось 7% установок, «VK Музыка» с долей 5% и онлайн-кинотеатр Okko, занявший 4%.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых популярных мобильных игр среди пользователей города по итогам первого полугодия 2026 года. При составлении рейтинга учитывали количество скачиваний игр за этот период.

По данным платформы, в первой половине года пользователи из Сочи чаще выбирали игры в жанрах головоломок, стратегий и многопользовательских онлайн-проектов. В числе скачиваемых игр были как казуальные проекты, рассчитанные на короткие игровые сессии, так и игры с элементами выживания и командного взаимодействия.

Первое место среди мобильных игр заняла головоломка-маджонг Vita Mahjong. Вторую позицию получила игра «Мир домовят: три в ряд» в формате классической головоломки. Третьим стал танковый онлайн-экшен Tanks Blitz.

В число наиболее скачиваемых проектов также вошла головоломка «Мастер сборки — на пределе». Еще одним востребованным проектом стала игра «Tiles Survive! — Мир плиток», которая сочетает элементы головоломки и выживания.

Высокую позицию в рейтинге заняла стратегия на выживание Doomsday: Last Survivors. Пользователи Сочи также активно скачивали игровую платформу «TopTop: Игры и Чат», объединяющую многопользовательские игры и функции общения между игроками.

В рейтинг вошла казуальная головоломка «Блок бласт — игры без интернета». Среди популярных проектов также оказался фэнтезийный многопользовательский проект ATHENA: Blood Twins.

В первой половине 2026 года жители Сочи продолжали скачивать многопользовательскую игру BLACK RUSSIA. В список востребованных игр также вошли стратегии «Мир за решеткой» и «Путь Короля — Вечная Слава».

Согласно данным RuStore, пользователи в первом полугодии чаще выбирали игры, которые сочетают элементы логики, соревнования и многопользовательского взаимодействия. Значительную часть рейтинга составили головоломки, стратегии и проекты с возможностью онлайн-общения.

Исследование по играм учитывало скачивания мобильных проектов пользователями из Сочи за первое полугодие 2026 года.

Мария Удовик