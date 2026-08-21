В Сочи должник с автопарком из 13 машин выплатил 630 тысяч рублей по алиментам

В Сочи судебные приставы взыскали с жителя города более 630 тыс. руб. задолженности по алиментам после того, как выяснили, что за ним зарегистрированы 13 автомобилей импортного производства. Деньги мужчина не выплачивал на содержание несовершеннолетнего сына, при этом задолженность продолжала расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исполнительное производство находится в Центральном районном отделении судебных приставов Сочи ГУФССП России по Краснодарскому краю. В ходе работы пристав-исполнитель установил, что за должником числится 13 транспортных средств. После расчета сумма задолженности превысила 630 тыс. руб.

Для принудительного исполнения судебного акта приставы установили запрет на регистрационные действия со всеми автомобилями должника. Кроме того, мужчине ограничили выезд за границу.

Судебный пристав-исполнитель также обеспечил явку должника на прием. Там ему разъяснили последствия неисполнения требований исполнительного документа и предусмотренные законом меры принудительного характера. В числе возможных последствий ему указали на административную и уголовную ответственность, а также возможность ограничения специального права, связанного с водительским удостоверением.

После этого должник полностью погасил накопившуюся задолженность по алиментам. Все взысканные средства направили на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мария Удовик