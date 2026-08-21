Силы ПВО ночью перехватили беспилотники над Черным морем

В период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 325 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники ликвидировали над территориями 15 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Аппараты перехватывали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Удмуртской Республикой, Краснодарским и Пермским краями. В числе зон, где фиксировали беспилотники, также оказались акватории Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные меры безопасности. В регионе запрещены съемка и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения распространяются также на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной инфраструктуры и критически важных объектов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Для граждан размер штрафа составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: для граждан они могут достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для организаций — 300 тыс. руб.

При обнаружении обломков беспилотников жителям рекомендуют не приближаться к ним и не перемещать их. О таких находках необходимо сообщать по номеру 112.

Мария Удовик