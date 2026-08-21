Жителей Сочи предупредили о звуках стрельбы

В акватории морского порта Сочи 21 августа запланированы учебные стрельбы. Их будут проводить до 13:00, а также в 17:20 и 22:40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Учебные стрельбы пройдут в акватории морского порта Сочи в рамках отработки действий военными. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие во время проведения мероприятий.

Предупреждение об учебных стрельбах опубликовано на фоне сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 325 БПЛА самолетного типа.

Беспилотники уничтожили и перехватили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртии, Краснодарского и Пермского краев. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

На территории Краснодарского края продолжают действовать дополнительные меры безопасности. В регионе запрещены съемка и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Для граждан размер штрафа составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении размер штрафов увеличивается. Для физических лиц он может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб.

Жителям также рекомендуют соблюдать меры безопасности при обнаружении обломков беспилотных аппаратов. К таким предметам нельзя приближаться или перемещать их.

Мария Удовик