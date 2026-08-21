Власти Новороссийска контролируют около 80 строительных объектов

В Новороссийске около 80 строительных объектов находятся на разных стадиях реализации и курируются городским управлением строительства. Мэр Андрей Кравченко поручил профильным подразделениям не допустить остановки работ и обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На рабочем совещании 20 августа с участием и.о. заместителя главы города Александра Губанова и руководителей профильных подразделений обсудили готовность действующих объектов и подготовку проектной документации для новых проектов.

Отдельное внимание уделили проблемным объектам. Господин Кравченко поручил не ограничиваться фиксацией возникающих рисков, а устанавливать причины задержек и искать способы ускорить работы.

«Ответственные лица однозначно понесут соответствующее наказание за проявленную халатность»,— заявил глава города, отметив, что держит ситуацию на особом контроле.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в Едином реестре проблемных объектов остаются три жилых объекта, обязательства по которым не исполнены перед 349 участниками долевого строительства. В списке находятся ЖК «Луч» и ЖК «Заря» в Краснодаре, а также апарт-комплекс Grand Royal в Сочи. Восстановление прав дольщиков двух краснодарских объектов запланировано на второй квартал 2027 года.

Анна Гречко