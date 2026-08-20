Главные новости к вечеру 20 августа
Найденный на Васильевском острове мужчина с отрубленной кистью оказался бас-гитаристом группы «Кукрыниксы» Дмитрием Оганяном. Тело обнаружили в водоеме неподалеку от пассажирского порта, на берегу нашли топор и кисть. Слова соболезнования близким господина Оганяна принес основатель группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев.
Суд закрыл от слушателей дело экс-главы ЦУР Елены Никитиной.
Более 100 петербургских компаний потеряли товары из-за атак на склады Wildberries.
Индийский АИ-95 на Петербургской бирже оказался почти в полтора раза дороже российского.
В Петербурге до конца года протестируют оплату проезда по биометрии.
ТИК зарегистрировал главу петербургского «Яблока» на выборы в Заксобрание.
В Петербурге деятелю культуры «продали» должность за 12,5 млн рублей. В покупке его убедили мошенники.
В Архангельске гинеколога осудили за смерть пациентки от острой кровопотери. Суд назначил ей два года ограничения свободы.
Топливо в Мурманской области за год подорожало на 19,4%. В Центробанке рост цен объяснили сокращением предложения топлива из-за временного снижения объемов нефтепереработки на фоне ремонтных работ на отдельных НПЗ.
Дождь 19 августа стал рекордным для Петербурга за всю историю наблюдений.