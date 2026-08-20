Дождь 19 августа стал рекордным для Петербурга за всю историю наблюдений

Основная часть осадков во время дождливого 19 августа пришлась на центральные районы Ленинградской области. Максимальное количество дождя за сутки зафиксировали в Шлиссельбурге — 75 мм, сообщил синоптик Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти за сутки выпало до 75 мм осадков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Ленобласти за сутки выпало до 75 мм осадков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Киришах выпало 66 мм осадков, в Воейково — 63 мм, в Сосново — 52 мм. При этом западные районы области получили значительно меньше дождя: в Кингисеппе зафиксировали 8 мм, в Выборге — 9 мм.

«Все основные осадки в этом циклоне пришлись на центральную часть Ленинградской области и восточные районы Санкт-Петербурга»,— уточнил Колесов.

В Санкт-Петербурге дождь также распределился неравномерно. На северо-западе города выпало от 10 до 17 мм осадков, в центральных районах — от 20 до 30 мм, на востоке и юге — от 30 до 40 мм.

На центральной метеостанции города за сутки зафиксировали 33,7 мм дождя. Это составляет 39% месячной нормы августа. Кроме того, 19 августа стало самым дождливым днем с такой датой за всю историю наблюдений в Санкт-Петербурге. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1961 году — тогда выпало 19,7 мм осадков.

Матвей Николаев