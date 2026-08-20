В Петербурге деятелю культуры «продали» должность за 12,5 млн рублей

В Петербурге задержали двух мужчин, которые, по версии полиции, получили 12,5 млн рублей от руководителя организации в сфере зрелищно-развлекательных услуг за обещание назначить его на руководящую должность в несуществующей государственной структуре, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых 1963 и 1971 годов рождения задержали 19 августа у дома №81 на Московском проспекте в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным правоохранительных органов, с июня по ноябрь 2021 года мужчины находились в офисе на Большом проспекте Петроградской стороны и убедили генерального директора организации, оказывающей зрелищно-развлекательные услуги, в том, что могут помочь ему получить руководящую должность в госструктуре. За содействие потерпевший передал им 12,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Во время обысков у подозреваемых нашли восемь мобильных телефонов, планшет и 455 тыс. рублей наличными. Кроме того, оперативники обнаружили документы, связанные с трудоустройством в государственные органы, и удостоверение советника председателя суда.

Оба фигуранта задержаны. Полицейские устанавливают возможных соучастников и проверяют мужчин на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Карина Дроздецкая