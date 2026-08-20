Топливо в Мурманской области за год подорожало на 19,4%

Цены на топливо в Мурманской области в июле выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении горючее подорожало на 19,4%, сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на топливо в Заполярье за год выросли почти на 20%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Цены на топливо в Заполярье за год выросли почти на 20%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Центробанке рост цен объяснили сокращением предложения топлива из-за временного снижения объемов нефтепереработки на фоне ремонтных работ на отдельных НПЗ. Ослабление рубля, в свою очередь, привело к удорожанию средств связи: за месяц они прибавили 4,2%, а за год — 8,1%.

На стоимость продуктов в регионе повлияли увеличение логистических расходов, затрат на оплату труда и закупку ветеринарных препаратов. Сильнее всего за год подорожали хлебобулочные изделия — на 20,3%, яйца — на 15,8%, сахар — на 12,7%. За июль цены на эти продукты выросли соответственно на 3%, 1,1% и 6,1%.

Продолжился и рост стоимости услуг санаториев и учреждений культуры. В июле их цены не изменились, однако за год санаторные услуги подорожали на 22,4%, а услуги учреждений культуры — на 40,5%.

Матвей Николаев