В Архангельске гинеколога осудили за смерть пациентки от острой кровопотери

В Архангельске суд признал врача-гинеколога виновной в смерти пациентки, которой своевременно не диагностировали патологию, требовавшую срочного хирургического вмешательства. Женщина умерла спустя несколько недель после первого обращения к врачу от острой кровопотери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архангельского врача осудили за неверный диагноз, приведший к смерти пациентки

Фото: Октябрьский районный суд Архангельска Архангельского врача осудили за неверный диагноз, приведший к смерти пациентки

Фото: Октябрьский районный суд Архангельска

Пациентка впервые пришла на прием в конце 2024 года. После обследования врач не выявила оснований для оказания необходимой медицинской помощи и не заподозрила патологию. Через неделю женщина обратилась к специалисту повторно, однако ей поставили неверный диагноз и назначили неправильное лечение.

Состояние пациентки продолжило ухудшаться, и спустя несколько недель она умерла. Экспертиза показала, что при своевременной диагностике и лечении заболевание не представляло столь высокой угрозы для жизни.

Октябрьский районный суд Архангельска признал 48-летнюю гинеколога виновной и назначил ей два года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок.

Вину врач не признала и обжаловала приговор в вышестоящей инстанции, однако решение суда оставили без изменения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что калининградского врача осудили после смерти новорожденной в перинатальном центре.

Матвей Николаев